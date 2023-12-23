ليس موديست.. كولر يوافق على رحيل نجم الاهلي في يناير

بات أحد لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي على أعتاب الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط أكثر من لاعب داخل النادي الاهلي بالرحيل عن صفوف المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي المقبل بعد خروجهم من الحسابات الفنية لـ السويسري مارسيل كولر.

وعلم”كورة 365″ أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي وافق بشكل مبدئي على رحيل اللاعب أحمد عبد القادر جناح القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا: كلوب ينتقد جدول المباريات المزدحم في إنجلترا قبل مواجهة ليفربول وأرسنال

وأكد كولر لمسؤولي القلعة الحمراء أنه لن يمانع رحيل عبد القادر عن أسوار مختار التتش في ظل تراجع مستواه المعهود خلال المباريات الماضية الأمر الذي أدى لاستبعاده من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وتلقى عبد القادر عرضًا رسميًا من جانب نادي سموحة السكندري للظفر بخدماته في الشتاء المقبل ومن المقرر أن تحسم لجنة الكرة قرارها النهائي عقب المشاركة في بطولة السوبر المصري.