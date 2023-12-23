أول تعليق من سواريز بعد مزاملة ميسي في إنتر ميامي

علق الدولي الأورجواياني لويس سواريز نجم نادي برشلونة الإسباني السابق على انضمامه لصفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يضم بين صفوفه الأسطورة الأرجنتينة ليونيل ميسي.

وأعلن نادي إنتر ميامي في وقت سابق التوقيع مع سواريز وذلك عقب رحيله عن صفوف نادي جريميو البرازيلي في الميركاتو الشتوي الحالي لمدة عام واحد.

وقال سواريز في تصريحات عبر الموقع الرسمي لـ”إنتر ميامي”:” أشعر بسعادة كبيرة بعد الانتقال للنادي الأمريكي إنه تحدي جديد لي و، لا أستطيع الانتظار للبدء، وأنا على استعداد للعمل لتحقيق حلم الفوز بالمزيد من الألقاب مع هذا النادي العظيم”.

اقرأ أيضًا: كلوب ينتقد جدول المباريات المزدحم في إنجلترا قبل مواجهة ليفربول وأرسنال

وشدد في حديثه” متفائل للغاية بخصوص ما يمكننا تحقيقه مع طموحنا المشترك، سأبذل قصارى جهدي لإسعاد هؤلاء المشجعين العظماء الذين سمعت عنهم الكثير عندما أرتدى ألوان إنتر ميامي”.

وأضاف” أتطلع إلى لم شملهم مع الأصدقاء واللاعبين الرائعين، أنا أيضًا متشوق للقاء زملائي والمدربين الجدد”.