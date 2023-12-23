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ماذا قدم محمد صلاح أمام أرسنال قبل مواجهة اليوم؟

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لحظة تسجيل محمد صلاح هدف ليفربول أمام أرسنال - الدوري الإنجليزي

لحظة تسجيل محمد صلاح هدف أمام أرسنال -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره آرسنال، مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، في قمة مباريات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس القطرية صاحبة الحقوق الحصرية لنقل البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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وخاض محمد صلاح 14 مباراة سابقة أمام آرسنال، منهم 13 مع ليفربول ولقاء وحيد بقميص ، في جميع البطولات.

سجل الفرعون المصري 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، خلال مبارياته ضد آرسنال.

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وسجل محمد صلاح هدف بقميص نادي تشيلسي في مرمى آرسنال، ويبحث عن الهدف العاشر في قمة الليلة وقيادة ليفربول للعودة إلى صدارة الدوري الإنجليزي.

وتمكن محمد صلاح من تحقيق الفوز على آرسنال في 8 مواجهات من قبل مقابل 3 تعادلات و3 هزائم.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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