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"عندنا غضب كبير".. بركات يوجه رسالة قوية للاعبي الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - وجه محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق رسالة قوية للاعبي الأهلي، بعد التتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023.

وقال محمد بركات في برنامجه على قناة المحور: "الأهلي كالعادة يثبت أنه الذي يشرف الكرة المصرية في المحافل الدولية.. رافعين راسنا ديما".

وأوضح: "بصراحة عندنا حالة من الغضب الشديد من عدم التأهل لنهائي كأس العالم للأندية، بعدما شاهدنا المباراة النهائية، شعرنا بأن الأهلي كان سيقدم أداءً أفضل من فلومينينسي البرازيلي".

وأكمل: "الأهلي سجّل 4 أهداف أمام فريق مكافح، ويستحق الفوز بالبرونزية، التي حققها للمرة الثالثة في 4 مواسم، لينجح في تشريف الكرة المصرية مُجددًا".

وأوضح: "لاعبو الأهلي رجالة رغم سير المباراة المجنون وتعاملوا معها طوال الـ 90 دقيقة، وهو وضع مختلف عن الذي حدث في مباراة فلومينينسي، وتحضيرات كولر للمباراة كانت جيدة".

وأتم تصريحاته: "رأينا من تصريحات لاعبي الأهلي أنهم يريدون تعويض الجماهير عن الذي حدث في مباراة فلومينينسي".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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