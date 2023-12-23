شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يحتفل بالبرونزية الثالثة مع الأهلى: فخور بالتتويج مع زملائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، رسالة لجماهير ناديه بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة فى تاريخ القلعة الحمراء. وكتب على معلول عبر حسابه على انستجرام، "الحمد لله البرونزية التالتة لى مع النادي الأهلي، وبفتخر دائما بالوقوف مع زملائي فى المحافل العالمية للتكريم واسعاد الجماهير الأهلاوية".





ورفع النادي الأهلي رصيده من الميداليات فى كأس العالم للأندية إلى 4 ميداليات برونزية، عقب الفوز على أوراوا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويتصدر ريال مدريد قائمة الأبطال المتوجين بميداليات كأس العالم للأندية حيث يمتلك الفريق الملكي 5 ميداليات ذهبية، فيما يحتل برشلونة والأهلي المركز الثاني برصيد 4 ميداليات حيث يمتلك برشلونة 4 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضية، فيما يمتلك الأهلي 4 برونزيات.

وشارك النادي الأهلي في كأس العالم للأندية خلال 9 نسخ من أصل 20 نسخة، حيث شهد عام 2005، أول مشاركة للفريق الأحمر في البطولة، واحتل خلالها النادي الأهلي المركز السادس، قبل أن يشارك الأهلي في نسخة 2006، ليحصد المركز الثالث وأول ميدالية برونزية، وفي نسخة 2008 احتل النادي الأهلي المركز السادس، واحتل المارد الأحمر المركز الرابع في نسخة 2012، كما احتل المركز السادس في نسخة 2013، وفي عام 2020، حصد الأهلي الميدالية البرونزية الثانية، قبل أن يضيف الميدالية الثالثة في نسخة 2021، وخلال مشاركته في نسخة 2022، اكتفى الأهلي بحصد المركز الرابع، قبل أن يضيف الميدالية البرونزية الرابعة خلال مشاركته في نسخة 2023 الأخيرة.