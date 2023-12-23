شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال صفوف منتخب اليد الثلاثاء قبل المشاركة فى الدورى الذهبى بالدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكتمل صفوف منتخب مصر لكرة اليد بعناصر المحترفين فى تدريبات استاد القاهرة الثلاثاء المقبل، قبل السفر إلى الدنمارك للمشاركة فى الدورى الذهبى يوم 3 يناير المقبل.

ويشارك منتخب مصر لكرة اليد فى بطولة الدورى الذهبى، المحدد لها الفترة من 3 حتى 8 يناير المقبل بالدنمارك، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 حتى 28 من نفس الشهر.

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما سيلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.

وحال فوز مصر وتونس في الدور ربع النهائي سيلعب المنتخبين في نصف النهائي.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024

المجموعة الأولى: كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا