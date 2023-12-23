شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطير إلى سويسرا بعد السوبر المصرى لقضاء الكريسماس وأعياد رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، السفر إلى بلاده عقب الانتهاء من بطولة السوبر المصري لقضاء إجازة هناك لمدة أسبوع يقضي خلالها الكريسماس وأعياد رأس السنة.

وحصل كولر على موافقة الأهلي بالسفر إلى سويسرا مُستغلاً حصول النادى على راحة عقب بطولة السوبر المصري بسبب توقف الدوري المصرى والمنافسات القارية لارتباط المنتخب الوطني ببطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار الشهر المقبل.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية بالفوز على أوراوا الياباني أمس ، الجمعة، بأربعة أهداف لهدفين ليحصد البرونزية للمرة الرابعة في تاريخ النادي.

وتطير بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى فى السادسة مساء اليوم، السبت، من السعودية متوجهة إلى الإمارات، للمشاركة في بطولة السوبر المصري بعد الانتهاء من بطولة كأس العالم للأندية التي أُسدل الستار عليها أمس الجمعة.

وجاء النادي الأهلي فى المركز الثالث في قائمة أكثر الأندية وقوفًا على منصات التتويج في بطولة كأس العالم للأندية، فمن بين 42 ناديًا صعدت لمنصات التتويج بالميداليات فى البطولة، تصدر ريال مدريد القائمة برصيد 5 ميداليات كلها ميداليات ذهبية، ثم برشلونة الإسباني برصيد 4 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية واحدة، يليهما الأهلي 4 ميداليات برونزية، ثم بايرن ميونيخ وكورينثيانز برصيد ميداليتين ذهبيتين لكل منهما، وليفربول وتشيلسي ذهبية وفضية، وإنترناسيونال ذهبية وبرونزية، وريفر بليت وفلامنجو فضية وبرونزية، ومونتيري ميداليتان برونزيتان، فيما صعد 31 ناديًا لمنصات التتويج بالميداليات برصيد ميدالية واحدة.

الأهلى يستهل بطولة السوبر بمواجهة سيراميكا الاثنين المقبل على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر في نهائي البطولة يوم 28 ديسمبر الجاري، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.