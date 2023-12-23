شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يحسم مصير عمر كمال بعد بطولة السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بنادي مودرن فيوتشر آخر مستجدات صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادي الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي المرتقب يناير المقبل.

وأكد المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مودرن فيوتشر سيحسم مصير اللاعب عقب الانتهاء من خوض منافسات كأس السوبر المصري، خاصة أن الفريق فى كامل تركيزه خلال الوقت الحالي على البطولة، ومن المقرر اتخاذ القرار النهائي بعد انتهائها.

وكان هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، قد أكد في وقت سابق، أن النادي سيحسم مصير اللاعب عقب الانتهاء من مواجهتي اتحاد العاصمة الجزائري في الكونفدرالية، مؤكداً أن اللاعب أبلغ إدارة النادي برغبته فى الرحيل بميركاتو يناير، مضيفاً أن تلك الرغبة ستحسم بدرجة كبيرة وجهة اللاعب المقبلة.

ويخوض فريق مودرن فيوتشر التدريب الأول له بالإمارات اليوم السبت استعدادا لمواجهة بيراميدز فى كأس السوبر المصري، فى اللقاء الذي يقام الاثنين المقبل بنصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وكانت بعثة فريق مودرن فيوتشر قد وصلت مساء أمس إلى أبو ظبي، استعداداً لخوض بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، حيث حرص مجلس أبو ظبي الرياضي على استقبال بعثة الفريق في المطار، وتم تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالدخول.