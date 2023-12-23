المصرى يحتفل بالذكرى الـ67 للانتصار على العدوان الثلاثى عام 1956

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القاهرة - سامية سيد - احتفل الحساب الرسمي للنادي المصري عبر موقع "إكس" بالعيد القومي لمدينة بورسعيد، والذى يوافق الذكرة السابعة والستين لانتصارات بورسعيد على العدوان الثلاثي عام 1956.

وكتب حساب المصري، "نحتفل اليوم بالذكرى السابعة والستين لانتصارات بورسعيد على العدوان الثلاثي عام 1956، وبهذه المناسبة العطرة، يتوجه مجلس إدارة النادي المصري بخالص التهنئة لشعب مصر، ومواطني محافظة بورسعيد ولجماهير المصري وأعضاء جمعيته العمومية.

النادي المصري إذ يحتفل بهذه المناسبة، فإنه يتوجه بالتحية لأبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد ولأرواح الشهداء الأبطال والذين قدموا للعالم أجمع أسمى معاني التضحية والفداء والدفاع عن الأوطان.



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النادي المصري يحتفل بالعيد القومي لبورسعيد

من ناحية أخرى، وضع علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، برنامجاً خاصاً لرفع الحمل البدني للاعبي الفريق خلال معسكر بورسعيد، وذلك ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الإسماعيلي في الدوري، وذلك لتجهيز اللاعبين من الناحية البدنية.

ويغيب مروان حمدي مهاجم المصري عن معسكر الفريق المقام حالياً ببورسعيد، حيث كان النادي قد قرر بيع اللاعب في يناير المقبل، ويواصل مروان حمدي تدريباته الانفرادية بالقاهرة.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.