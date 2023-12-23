شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحتج ضد حكم مباراة زد فى دوري الجمهورية بسبب ركلتى جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النادى الإسماعيلى باحتجاج رسمى ضد حكم مباراة الإسماعيلى وزد فى دورى الجمهورية مواليد 2007 والتى أقيمت بملعب الأخير، وذلك بسبب عدم احتساب الحكم مصطفى إبراهيم إسماعيل من منطقة الجيزة ضربتى جزاء لصالح الدراويش.

فاز فريق ناشئى كرة القدم بنادي زد مواليد 2007 على الإسماعيلي بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس الماضى بملعب نادي زد، ضمن منافسات الجوله السادسه عشر من بطولة دوري الجمهورية.

أحرز هدف الفوز لفريق زد اللاعب عمرو خالد ، وحرص علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز.

فى سياق آخر، اتفق فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال على خوض مباراة ودية مع فريق كابسى، أحد أندية الدرجة الثالثة، الاثنين المقبل، استعدادا لمواجهة فريق المصرى البورسعيدى، فى الأول من يناير المقبل بالجولة الحادية عشرة لمسابقة دورى Nile.

وحقق فريق الإسماعيلى الفوز على زد بهدف نظيف عصر الخميس، في مباراة ودية في إطار استعداد الفريقين لاستئناف مباريات دورى nile المقبلة.

جاء هدف الإسماعيلي الوحيد عن طريق محمد حسن، فى المباراة التى أشرك خلالها إيهاب جلال معظم اللاعبين لتجهيزهم للمباريات المقبلة.

ويفتقد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال جهود لاعبه إياد العسقلانى فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري بعد تعرضه للطرد فى مباراة إنبى الأخيرة بالمسابقة.