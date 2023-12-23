شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعالج أخطاء دفاع بيراميدز قبل مواجهة مودرن فيوتشر فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على معالجة بعض النقاط السلبية فى خط دفاع فريقه قبل مواجهة مودرن فيوتشر فى كأس السوبر الذى سيقام فى الإمارات.

ورصد الجهاز الفنى لبيراميدز بعض السلبيات التى ارتكبها دفاع الفريق فى مواجهة صن داونز الأخيرة بدورى أبطال أفريقيا والتى خسرها بيراميدز بهدف دون رد، من أجل العمل على تصحيح تلك الأخطاء وعدم الوقوع فيها خلال لقاء مودرن فيوتشر.

وتحدث باتشيكو مع لاعبى الدفاع حول ضرورة التركيز طوال شوطى مباراة مودرن فيوتشر، خاصة وإن اللقاء سيشهد اندفاع هجومى من كلا الفريقين على أمل التسجيل وحسم اللقاء.

ويواجه بيراميدز في الدور نصف النهائي نظيره نادي فيوتشر فى الثالثة عصر الاثنين المقبل، باستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي فى العاصمة أبوظبي.