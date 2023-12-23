شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفتقد جهود 5 لاعبين أمام سموحة فى الدورى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود خمسة لاعبين فى مباراة سموحة المقبلة فى الدوري، وعلى رأسهم محمد فتح الله مدافع الفريق بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث، وفريد شوقى وإسلام محارب للإيقاف بسبب الطرد، بجانب الثنائى أحمد الشيخ وكريم طارق ومحمد حمدى زكى بسبب الإصابة

ويواصل أحمد الشيخ، لاعب طلائع الجيش، الغياب عن فريقه فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري، حيث يواجه اللاعب سوء حظ غريب مع توالى الإصابات التى يتعرض لها منذ انضمامه لصفوف طلائع الجيش قادماً من غزل المحلة فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فلم يشارك اللاعب سوى فى مباراة واحدة وتعرض لخمسة إصابات متتالية، آخرها مزق العضلة الضامة.

ووضع محمد الأسيوطى، رئيس الجهاز الطبى، برنامجاً تأهيلياً للاعب للتعافى من الإصابة، ويتوقع عودته للمشاركة مع الطلائع عقب نهاية فترة التوقف الدولى فى يناير المقبل.

ويواصل محمد حمدى زكى، لاعب طلائع الجيش، الغياب عن فريقه فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري، بسبب استمرار تنفيذه برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية والذى يبعده عن مباريات الطلائع الفترة الأخيرة.

ويفتقد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود الثنائى إسلام محارب وفريد شوقى لاعبى الفريق فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري بسبب الإيقاف بعد تعرضهما للطرد فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة التى خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الطلائع لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة مساء الأربعاء 27 ديسمبر باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركزالسادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعدما لعب 9 مباريات، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 8.

ويعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات سموحة الأخيرة بالدورى، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق السكندري بحثاً عن استعادة الانتصارات بالمسابقة المحلية.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة.