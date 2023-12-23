الامارات | 4 ميداليات للإمارات في "آسيوية الشطرنج"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح منتخب الشطرنج في تحقيق انجاز جديد في بطولات أسيا للأشبال والناشئين والشباب التي أقيمت في مدينة العين، بحصد 4 ميداليات برونزية، حيث فازت روضة السركال ببرونزية في مسابقة تحت 14 سنة للفردي، وحقق المنتخب برونزية في مسابقة تحت 18 سنة للكلاسيك وبرونزية في نفس الفئة تحت 18 سنة للشطرنج السريع، وفاز منتخب الفتيات ببرونزية في الشطرنج الكلاسيكي.

وأعرب الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي نائب رئيس الاتحاد في تصريح صحافي عن سعادته بهذه الإنجازات مقدما التهنئة إلى اللاعبين واللاعبات مؤكدا أن ختام عام 2023 كان مميزا بتألق المنتخب في بطولة آسيا بالعين.