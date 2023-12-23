موعد مباراة يوفنتوس وفروسينوني في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لمهمة جديدة مساء اليوم السبت، وذلك حين يحل ضيفا ثقيلًا على نظيره فروسينوني على استاد بينيتو ستيربي ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع مباراة يوفنتوس وفروسينوني في الدوري الإيطالي الممتاز عليAD SPORTS Premium

ويدخل يوفنتوس المبارة برصيد 37 نقطة في المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 4 نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر برصيد 41 نقطة فيما يتواجد فريق فروسينونى في المركز الـ 13 برصيد 19 نقطة.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام فروسينوني:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: ساندرو، بريمر، بونوتشي دانيلو

خط الوسط: روفيلا، لوكاتيلي، دينيس زكريا

خط الهجوم: كوادرادو، مويس كين.