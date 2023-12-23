كواليس الأهلي.. كولر يرفض رحيل عبدالمنعم وجلسة لحسم موقف الشناوي

ياسر رشاد - القاهرة - تمسك مسؤولو الأهلي بتأجيل لقاء سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المحلي المقرر يوم الاثنين المقبل لمدة 24 ساعة.

وخاطبت إدارة الأهلي اتحاد الكرة من أجل المطالبة بتأجيل اللقاء نظراً لضيق الوقت بسبب رحلة السفر من السعودية للإمارات عقب خوض كأس العالم للأندية.

وغادرت بعثة الأهلي الأراضي السعودية اليوم السبت متجهة للإمارات من أجل خوض مباراة السوبر المحلي وبالتالي سيخوض الفريق مراناً واحداً غداً الأحد في الإمارات.

وعلى صعيد آخر، كذب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أنباء التفاوض مع ضمك السعودي في فندق الإقامة بالسعودية عقب لقاء فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية.

وأكد الشناوي لإدارة الأهلي أنه لن يقوم بمثل هذه الخطوة خاصة أنه قائد الفريق بخلاف أن كل تركيزه في البطولة ومساعدة الفريق لتحقيق الانتصارات وليس التركيز في ملف رحيله.

ومن المقرر أن يعقد الشناوي جلسة مع مسؤولي الأهلي عقب رحلة الإمارات من أجل تحديد مصيره في المرحلة القادمة سواء بالبقاء أو الرحيل خاصة أن الشناوي سبق أن رفض عروضاً للرحيل للنصر السعودي لحاجة الفريق لخدماته.

وأبدى الشناوي رغبته بالرحيل للدوري السعودي كما أن إدارة الأهلي تتجه لتكريم الحارس المخضرم بالسماح له بخوض التجربة تقديراً لعطاءه مع الفريق الأحمر.

في المقابل ، أغلق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الباب أمام فكرة رحيل محمد عبد المنعم مدافع الفريق في شهر يناير المقبل.

وعقد عبد المنعم جلسة مع مدير أعماله خلال تواجد البعثة في السعودية من أجل مناقشة العروض التي وصلت له بشكل مبدئي أو شفوي ورسم ملامح مستقبله في المرحلة القادمة.

وأبدى كولر رفضه التام لرحيل عبد المنعم خاصة أنه من العناصر الأساسية التي يعتمد لها ولا مجال للتفريط في خدماته.

ونفى مصدر مطلع داخل الأهلي ما تردد حول رحيل ياسر إبراهيم مدافع الفريق بعد تلقيه عرض قيمته 12 مليون دولار من التعاون السعودي مؤكداً أن هذه الأنباء غير صحيحة بالمرة ولا يوجد أي عروض لبيع ياسر.