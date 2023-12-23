مانشستر سيتي يسيطر على الألقاب في 2023 بقيادة جوارديولا

ياسر رشاد - القاهرة - أختتم بيب جوارديولا المدرب الإسباني عام 2023، بأفضل صورة ممكنة بتحقيقه لقب كأس العالم للأندية للمرة في تاريخ فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

فاز مانشستر سيتي، الفريق الحاصل على لقب دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 4-0 على فلومينينسي البرازيلي، في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية 2023، التي أقيمت مساء يوم الجمعة.

جوارديولا

تمكن الفريق السماوي بقيادة جوارديولا، من السيطرة على جميع البطولات في عام الحالي، باستثناء خسارة الدرع الخيرية فقط، أمام آرسنال.

وحقق السيتي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي 2022-2023 بعد تغلبه على جاره اللدود، مانشستر يونايتد، بنتيجة 2-1.

كما واصل جوارديولا تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الثالثة على التوالي مع فريق السيتزين، بعد منافسة قوية وشرسة مع أرسنال.

وحقق الفريق الإنجليزي إنجازًا تاريخيًا، عندما فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، حيث تغلب على إنتر ميلان الإيطالي، بنتيجة هدف دون مقابل في شهر يونيو الماضي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وتمكّن من تحقيق السوبر الأوروبي للمرة الأولى، بعد الفوز بركلات الترجيح على فريق إشبيلية الإسباني، ليستمر في تحقيق إنجازات تاريخية.

وحقق "السيتيزنز" الطولة الأخيرة في هذا العام، بالفوز بكأس العالم للأندية قبل نهاية السنة، مما يجعله أول فريق إنجليزي، يحقق 5 بطولات في عام واحد.

مانشستر سيتي

وبتلك الإنجازات، أصبح جوارديولا قائد أحلام مانشستر سيتي، وهو أكثر المدربين تحقيقا لكأس العالم للأندية بـ 4 مرات، متفوقا على المدرب الإيطالي أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني الحالي، الذي فاز باللقب ثلاث مرات.