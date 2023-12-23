نابولي وروما.. كل ما تريد معرفته عن ديربي الدوري الإيطالي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه انظار محبي الساحرة المستديرة في كل مكان مساء اليوم، الى الدوري الايطالي عندما يلتقي فريق نابولى أمام نظيره روما، في ضمن منافسات الدوري الإيطالي لموسم 2023 ـ 2024.

تشكيل نابولي المتوقع أمام روما في الدوري الإيطالي

في حراسة المرمى: أوسبينا.

في خط الدفاع: دي لورنزو، رحماني، خيسوس، غلام.

في خط الوسط: لوبوتكا، ديم، بوليتانو، زيلينسكي، إنسيني.

في الهجوم: ميرتنز.

تشكيل روما المتوقع لمباراة نابولي في الدوري الإيطالي

في حراسة المرمى: روي باتريسيو

في خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، دييغو لورينتي، إيفان نديكا

في خط الوسط: راسموس كريستنسن، بريان كريستانتي، لياندرو باريديس، إداوارد بوف، نيكولا زاليفسكي

في الهجوم: ستيفان شعراوي، روميلو لوكاكو

موقف الفريقين بمسابقة الدوري الإيطالي قبل صدام الليلة

يأتي نابولى في المركز الخامس بترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة، فيما يدخل فريق الكرة الأول بنادي روما محتلا المركز الثامن بمسابقة الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، محصلة 16 مباراة خاضها الفريق.

معنويات منخفضة

وخسر روما على يد نظيره فريق بولونيا بنتيجة هدفين دون رد، على ملعب "ريناتو دال آرا"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي

وعلى الجانب الآخر، غادر فريق نابولي منافسات بطولة كأس إيطاليا بعد خسارة كبيرة أمام فروسينوني بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا".

موعد مباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي

وتنطلق صافرة احداث مباراة روما ضد نابولى، في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأولمبيكو"، في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي

وتذاع مباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي الليلة على قناة AD SPORTS Premium 1