تين هاج يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة وست هام

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب الهونلد إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره وست هام، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة وست هام

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، ويلي كامبوالا، جوني إيفانز، لوك شو.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، كوبي ماينو، سكوت مكتوميناي.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند، أنتوني.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ألتاي بايندير، ريس بينيت، سيرجي ريجليون، سفيان أمرابط، كريستيان إيركسن، حنبعل مجبري، فاكوندو بيليستري، فان دي بيك، ماركوس راشفورد.