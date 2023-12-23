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تين هاج يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة وست هام

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب الهونلد إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره وست هام، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 18 من .

 

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة وست هام

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، ويلي كامبوالا، جوني إيفانز، لوك شو.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، كوبي ماينو، سكوت مكتوميناي.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند، أنتوني.

 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ألتاي بايندير، ريس بينيت، سيرجي ريجليون، سفيان أمرابط، كريستيان إيركسن، حنبعل مجبري، فاكوندو بيليستري، فان دي بيك، ماركوس راشفورد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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