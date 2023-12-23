موعد مباراة توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق توتنهام لمهمة جديدة مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره إيفرتون في صدام كروي مشتعل، يجمعهما علي ملع توتنهام، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة توتنهام وإيفرتون

تبدأ مباراة توتنهام وإيفرتون اليوم السبت في تمام الخامسة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 1 إتش دي.

يتواجد توتنهام هوتسبير حاليا في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.

تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة إيفرتون الليلة:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو، بن دافيز، كريستيان روميرو، أودودجي

وسط الملعب: ديان كولوسوفيكسي، أميل هويبيرج، ريتشارلسون

خط الهجوم: هيونج مين سون، جونسون، بريان خيل