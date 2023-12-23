شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي يكشف تفاصيل حوار إنفانتينو مع مشجع أهلاوي عن روح الفانلة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق فى السعودية خلال بطولة كأس العالم للأندية، تفاصيل الحوار الذي دار بين جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومُشجع أهلاوي عن "روح الفانلة الحمراء".

الأهلي حصد الميدالية البرونزية أمس، الجمعة، فى كأس العالم للأندية التي أُسدل الستار عليها أمس، وفاز المارد الأحمر على أوراوا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما توّج مانشستر سيتي الإنجليزي باللقب بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي برباعية نظيفة في نهائي البطولة.

ودار حوار خاص بين خالد مرتجي وإنفانتينو خلال مراسم تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية، أبدى خلاله رئيس فيفا إعجابه الشديد بالأهلي، ووصفه بالفريق العظيم، مؤكداً أن المارد الأحمر فخر للقارة الأفريقية والوطن العربي.

إنفاتينو قال لـ مرتجي، "لقد تحدثت مع مشجع أهلاوي تقابلت معه فى فندق إقامتي بالسعودية، وقلت له إن الأهلي فريق عظيم وقدم مباراة جيدة أمام اتحاد جدة واستحق الفوز بالثلاثة، رغم امتلاك الفريق السعودى لاعبين عالميين، فقال لي المشجع الأهلاوي: إنها روح الفانلة الحمراء التى تتفوق على مثل هذه الفوارق الكبيرة فى أسعار اللاعبين.

واسترجع رئيس فيفا حواره مع المشجع الأهلاوي خلال حديثه أمس مع خالد مرتجي قائلا إن المشجع الأهلاوي كان صادقاً لأن الأهلي يفوز فى مباريات كثيرة بفضل روح الفانلة الحمراء.

وأكد مرتجي لـ"الخليج 365"، أن رئيس الفيفا تحدث بشكل رائع عن الأهلي بعدما تابع مباريات كثيرة له فى محافل قارية وعالمية ويعلم جيداً قيمة ومكانة الأهلي.

وأضاف مرتجي، "أسمع وأتابع وأشاهد كل يوم إشادات عالمية بالأهلي، هذه "نعمة من ربنا"، فالجميع يتغنى بالنادي الأهلي، إنفانتينو يقول لي الأهلي عظيم، سعيد بتطور الأهلي في قارة أفريقيا وبمنظومته".

وتابع أمين صندوق الأهلي، "جوارديولا قال لى أيضاً إن الأهلي فريق جيد وسمعت الكثير عنه خلال وجودى بالسعودية وحينما زرت مصر مؤخراً".

وقال مرتجي، "تلقيت إشادة كبيرة بالأهلي كذلك من باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قال لي الأهلي يدافع بشكل رائع عن كبرياء الكرة الأفريقية".

على صعيد آخر، يسافر الأهلي من السعودية للإمارات فى السادسة من مساء اليوم، السبت، لخوض بطولة السوبر المصري التي يستهلها الأهلي بمواجهة سيراميكا في السابعة مساء الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة وسيلعب الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر على لقب السوبر المصري يوم 28 ديسمبر الجاري على أن يلعب الخاسر من المباراتين في نفس اليوم على المركز الثالث والرابع.