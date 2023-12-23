شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يحدد 9 يناير موعدا لسفر منتخب مصر لكوت ديفوار للمشاركة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد روي فيتوريا ، المدير الفني لمنتخب مصر، 9 يناير المقبل موعداً لسفر بعثة منتخب مصر إلى كوت ديفوار على متن طائرة خاصة للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية الموافقة على طلب روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، بعدم إقامة مباريات يوم 2 يناير المقبل فى الدوري المحلي.

ويأتي طلب فيتوريا من أجل منح اللاعبين أكبر قدر من الراحة قبل بداية معسكر الإعداد لخوض كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وأكدت الرابطة أنه سيتم تحديد المواعيد البديلة، فى ظل التعاون مع المنتخب المصري، موضحة أنه سيتم تأجيل مباريات سيراميكا ضد الزمالك، وفاركو مع الأهلي، وبيراميدز ضد سموحة، ومودرن فيوتشر أمام الجونة.