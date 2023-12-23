شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يناقش موعد إنهاء الموسم قبل تصفيات أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، اجتماعاً لمجلس الإدارة خلال الساعات المقبلة، يناقش خلاله عدة أمور مهمة وعلى رأسها موعد إنهاء الموسم المحلى.

من جانبه، قال مجدى أبو فريخة، رئيس الاتحاد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الاجتماع سيناقش كيفية إنهاء بطولة الدورى والموسم المحلى قبل تصفيات الأولمبياد والتى تقام يوليو المقبل.

وأضاف أبو فريخة، أن المنتخب يشارك فى التصفيات، ومن المقرر إنهاء الموسم المحلى قبل انطلاق التصفيات بوقت كافٍ، حتى يستعد اللاعبون للمشاركة فى البطولة المؤهلة.

يذكر أن منتخب السلة احتل المركز العشرين فى بطولة كأس العالم الأخيرة، ليفشل في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، ولكنه يمتلك فرصة أخيرة للتأهل عن طريق الملحق العالمي.

ويتواجد المنتخب المصري في مجموعة اليونان، والتي تم تقسيمها إلى قسمي A و B، حيث ستكون المجموعة الأولى مكونة من (مصر - اليونان - جمهورية الدومينيكان، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات (سلوفينيا - نيوزيلندا - كرواتيا).

ومن المقرر أن يتأهل منتخب واحد إلى أولمبياد باريس 2024 من المنتخبات المتنافسة في هذه المجموعة.