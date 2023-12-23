شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف يقترب من إدارة مباراة الأهلي وسيراميكا فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد معروف الحكم الدولي من إدارة مباراة الأهلي وسيراميكا فى بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، والتي تقام بعد غد الاثنين فى السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يضم الطاقم محمد معروف حكم ساحة، سامي هلهل وسمير جمال مساعدين، محمود البنا حكماً رابعاً، طارق مجدي حكم فيديو، محمود أبو الرجال مساعد حكم فيديو.

فيما يدير الحكم الدولي أمين عمر مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر غدا أيضا، ومن المقرر أن يضم الطاقم أمين عمر حكم ساحة، أحمد توفيق ويوسف البساطي مساعدين، محمد عادل حكماً رابعا، محمود عاشور حكم فيديو، أحمد حسام طه مساعد حكم فيديو.

من ناحية أخرى، قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، السفر إلى بلاده عقب الانتهاء من بطولة السوبر المصري لقضاء إجازة هناك لمدة أسبوع يقضي خلالها الكريسماس وأعياد رأس السنة.

وحصل كولر على موافقة الأهلي بالسفر إلى سويسرا مُستغلاً حصول النادى على راحة عقب بطولة السوبر المصري بسبب توقف الدوري المصرى والمنافسات القارية لارتباط المنتخب الوطني ببطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار الشهر المقبل.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية بالفوز على أوراوا الياباني أمس، الجمعة، بأربعة أهداف لهدفين ليحصد البرونزية للمرة الرابعة فى تاريخ النادي.