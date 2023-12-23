شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب الناشئين يحضر مباراة الأهلي وإنبي فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 على حضور مباراة الأهلي وإنبي، المقامة حالياً على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الجمهورية.

ويضم الجهاز الفني كلا من أحمد الكاس المدير الفني، ومعاونيه محمد إبراهيم وأحمد رؤوف وأحمد فوزى، وأيمن حافظ المدير الإدارى، في أول تجمعات المنتخب.

يدخل «أهلي 2008» مباراة اليوم أمام إنبي بمعنويات عالية، بعدما حقق فوزًا كبيرًا في لقاء الجولة السابقة خارج ملعبه بستة أهداف مقابل هدف أمام بلدية المحلة.

ويمتلك «أهلي 2008» في رصيده 39 نقطة، وسجل 53 هدفًا مقابل 16 هدفًا في مرماه.

يضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.