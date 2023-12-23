موعد قمة ليفربول وآرسنال اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف ليفربول، نظيره أرسنال على ملعب "آنفيلد" في السابعة والنصف مساء اليوم السبت، في قمة الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر آرسنال الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، بالتساوي مع أستون فيلا.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

أليسون بيكر

كوستاس تسيميكاس. -فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد

واتارو إندو - دومينيك سوبوسلاي - هارفي إليوت

لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لآرسنال

من المتوقع أن يدخل المدرب ميكيل أرتيتا المباراة بالتشكيل التالي:-

رايا

بن وايت - ساليبا - جابرييل - زينشينكو

مارتن أوديجارد - ديكلان رايس - كاي هافيرتز

جابرييل مارتينيلي - جابرييل جيسوس - بوكايو ساكا

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وبالتحديد بي إن سبورتس ١.