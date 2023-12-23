ستيفانو بيولي علي محك الإطاحة به من تدريب ميلان

ياسر رشاد - القاهرة - بات المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، علي أعتاب مغادرة قلعة الروسونيري، وإنهاء مهمته الفنية مع فريق ميلان بسب تراجع مستوي الفريق خاصة بعد التعادل الأخير.

حيث كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، إن إدارة ميلان تفكر في الإطاحة بستيفانو بيولي المدير الفني للروسونيري.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن بيولي تحت التقييم بعد التعادل مع ساليرنيتانا (2-2) أمس الجمعة في الدوري.

وأضافت: "لم يحدث من قبل أن فكر ميلان في موقف بيولي مثل صباح اليوم.. التعادل مع ساليرنيتانا صدم المشجعين والجميع داخل النادي".

ويمتلك ميلان 33 نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري، بفارق 8 نقاط عن المتصدر إنتر (41 نقطة)، و4 نقاط عن يوفنتوس (37 نقطة) صاحب المركز الثاني.