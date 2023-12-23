"مستوايا أجبركم".. حسام حسن يرد على حسن شحاتة: الجوهري فضله عليا كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - رد حسام حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر، على تصريحات حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الذي أوضح خلالها حزنه من حسام حسن.

وكان حسن شحاتة كشف عن حزنه من حسام حسن بسبب إهدائه لقب كأس الأمم الأفريقية عام 2006 للراحل محمود الجوهري، قائلا: "أنا ضميته تكريما له وحزنت من إهدائه اللقب للجوهري وليس لي".

قال حسام حسن في لقاء تلفزيوني عبر قناة إم بي سي مصر: "وأنا صغير كنت ديما بقول مثلي الأعلى كابتن حسن شحاتة وكابتن محمود الخطيب، لأن شحاتة كان لاعب كبير وحقق إنجازات عديدة كمدير فني لمنتخب مصر مثل محمود الجوهري".

أكمل: "كابتن حسن شحاتة لما يقول أنا ضميته للمنتخب عام 2006 كتكريم له ده شيء أشكره عليه، لكن أنا كنت بلعب وقتها في نادي المصري وجايب 15 هدف في الدوري والكأس".

أضاف: "مكنتش هنضم للمنتخب حتى لو تكريم لو أنا مش كويس في المباريات اللي بلعبها، استحالة كنت أتواجد ولكن مستوايا أجبرهم على ذلك وعلاوة على ذلك دوري كقائد للمنتخب".

وأتم تصريحاته: "أهديت لقب البطولة للكابتن محمود الجوهري، لأني تذكرت بطولة الأمم الأفريقية 98، وفضله الكبير عليا لأني أعتبره هو الرمز التاريخي بالنسبالي".