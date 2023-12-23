"الأهلي عنده حسابات برا الملعب".. عبدالحفيظ يكشف مفاجأة بشأن مصير معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - علق سيد عبدالحفيظ، نجم الأهلي السابق، على مصير استمرار التونسي علي معلول ضمن صفوف النادي الأهلي في الفترة المقبلة، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم.

قال "عبدالحفيظ"، في برنامج تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر": "لما تييجي تتكلم عن علي معلول هتلاقيه حقق أرقاما من الصعب على أي لاعب تحقيقها".

أضاف: "معلول كان موجودا في 6 نهائيات بدوري أبطال إفريقيا، رغم أنه لم يشارك في إياب نهائي 2017 أمام الوداد و2018 أمام الترجي بسبب الإصابة، وأصبح ينافس حسين الشحات ومحمد أبو تريكة في قائمة هدافي الأهلي بكأس العالم للأندية، رغم أنه ظهير أيسر"..

أوضح: "ديما النادي الأهلي بياخد القرارات بعناية واستمرار علي معلول من عدمه، سيكون بناء على رؤية المسؤولين، بالإضافة إلى الاحتياج الفني له في الفريق، لأن الأهلي بيكون عنده حسابات برة الملعب، مينفعش أمشي 3 أو 4 لاعبين كبار من أوضة اللبس في نفس الوقت.

وأتم تصريحاته: "منقدرش ننكر أن علي معلول عمل رصيد كبير مع الأهلي، ولكن لا بد من النظر إلى مدى الاحتياج الفني له في الفترة المقبلة، ولازم تكون فيه مصارحة ومواجهة مع اللاعب بشأن مستقبله".