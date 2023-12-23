أرقام قياسية للأهلي بعد الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق النادي الأهلي مجموعة من الأرقام المختلفة عقب الفوز على أوراوا ريدز الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية 2023، ليحصد برونزية مونديال الأندية.

وأصبح النادي الأهلي هو ثاني أكثر فريق تحقيقا للفوز في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، برصيد 10 انتصارات من 25 مباراة، كما أنه الأكثر خوضا للمباريات، فيما يتصدر ريال مدريد قائمة الفرق الأكثر فوزا، برصيد 12 مباراة.

كما يعتبر الأهلي ثاني أقوى هجوم في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، برصيد 31 هدفا يسبقه ريال مدريد برصيد 40 هدفا.

وتعد هذه ثاني مباراة للأهلي يسجل فيها 4 أهداف في تاريخ البطولة، عقب الفوز على الهلال السعودي في نسخة 2021 برباعية نظيفة.

وتعتبر هذه النسخة من كأس العالم للأندية 2023 هي الأفضل هجوما للأهلي، حيث أحرز في البطولة 7 أهداف، فيما سجل في نسخة 2020، 6 أهداف.

اقرأ أيضًا:

نجم الزمالك السابق: المنتخب سيفتقد شيكابالا في أمم أفريقيا

بالتفاصيل.. غموض وترقب للأهلي قبل مغادرة السعودية

مهيب يكشف بالأسماء ثلاث صفقات للزمالك بعد فك القيد