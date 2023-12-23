محمد مجدي "أفشة" ينشر هذه الصورة مع دي بروين ويعلق (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر محمد مجدي "أفشة"، لاعب النادي الأهلي صورته مع دي بروين، نجم مانشستر سيتي عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتب أفشة على الصورة: "مايسترو اللعبة".

وحقق النادي الأهلي الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023، عقب الفوز على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة 4-2.

وفاز مانشستر سيتي باللقب للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على فلومينينسي البرازيلي برباعية نظيفة، في نهائي كأس العالم للأندية 2023.

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