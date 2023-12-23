"بتعليمات الخطيب".. أحمد الطيب يثير الجدل بطلبه من إمام عاشور بعد البرونزية

محمد اسماعيل - القاهرة - أثار المعلق المصري أحمد الطيب، الجدل بطلبه من إمام عاشور، عقب تحقيق الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية مع النادي الأهلي.

وكتب أحمد الطيب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بتعليمات من الخطيب كنت أنتظر ، إهداء إمام عاشور ميداليته البرونزية وجائزة رجل المباراة للكابتن حسن حمدي بعد التتويج كانت ها تبقى في المقص".

وكان إمام عاشور حصل على لقب أفضل لاعب في مباراة الأهلي وأوراوا الياباني التي أقيمت أمس السبت، وحقق الأحمر الفوز بها بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتوج بالميدالية البرونزية لمونديال الأندية.