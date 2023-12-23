اللجنة المنظمة تصدم الأهلي قبل مباراة السوبر.. ورد فعل سريع من كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، رد اللجنة المنظمة على طلب الأحمر بتأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا في قبل نهائي السوبر المصري لمدة 24 ساعة.

وكان النادي الأهلي حقق أمس السبت الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على أوراوا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

أوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": “تم إبلاغنا من جانب اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المحلي بصعوبة تأجيل مباريات السوبر 24 ساعة”.

وأوضح: اللجنة أكدت للنادي الأهلي أنها قامت بترتيب كل الأمور علي المواعيد المحددة للبطولة وبالتالي من الصعب إجراء أي تعديلات خاصة مع ضيق الوقت".

وأكمل: "الأهلي اقتنع بهذه الردود وعليه فإن الجهاز الفني سيتعامل مع الأمر الواقع واضطر إلى إقامة مران صباحي للفريق رغم حجم المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون أمس".

وأتم المصدر: "بعثة النادي الأهلي ستسافر إلى الإمارات مساء اليوم ويخوض الفريق مران وحيد غدا قبل مباراة سيراميكا يوم الإثنين".