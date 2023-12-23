"عملت إنجاز مش هيتكرر".. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لإمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق، رسالة لإمام عاشور لاعب وسط الفريق الأحمر بعد تتويجه رفقة القلعة الحمراء ببرونزية كأس العالم للأندية.

وقال إبراهيم سعيد في برنامجه عبر قناة "النهار" :" إمام عاشور لاعب كبير ودايمًا أقول إنه لو حافظ على تركيزه، سيكون ضمن أفضل اللاعبين في مصر وسيكون أساسي مع المنتخب الوطني".

وأوضح :" إمام عاشور في نصف موسم حقق مع النادي الأهلي برونزية كأس العالم للأندية، وذلك انجاز كبير ولا ينساه ومن الصعب تحقيقه بعد ذلك، بجانب أيضًا أنه حصل على أفضل لاعب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع".

وأكمل:" أتمني من إمام عاشور التركيز فقط لأنه بالفعل يملك موهبة رائعة لابد من الحفاظ عليها، واستمرار التركيز سيجعله يحقق بطولات عديدة مع الأهلي ومنتخب مصر".