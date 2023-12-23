شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو مودرن فيوتشر يتوجهون لخوض المران الأول استعداداً لبيراميدز فى السوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه لاعبو مودرن فيوتشر من فندق إقامتهم في أبو ظبي إلى ملعب التدريب، لخوض المران الأول استعداداً لمواجهة بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الثالثة عصر الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس السوبر المصري.



احمد عاطف وعمر كمال



ايمن منصور



توجه اللاعبين إلى التدريب



عمر السعيد



لاعبو فيتوشر



محمد محمود

وكانت بعثة فريق مودرن فيوتشر قد وصلت مساء أمس إلى أبو ظبي، استعداداً لخوض بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، حيث حرص مجلس أبو ظبي الرياضي على استقبال بعثة الفريق في المطار، وتم تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالدخول.

وتضم بعثة مودرن فيوتشر المتواجدة حالياً بالإمارات 24 لاعباً وهم: محمود جنش، محمود حمدي، محمد طارق، باسم علي، علي الفيل، محمد عبد السلام، محمود رزق، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد،محمد صادق، عمر محمد، جوناثان نجويم، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، محمد محمود، اموراني حساني، احمد عاطف، مروان محسن، عمر السعيد.

ورافق الفريق كل من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة، وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي، والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة.