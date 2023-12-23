شكرا لقرائتكم خبر عن ‎الأهلي يتوجه إلى مطار الملك عبد العزيز للسفر للإمارات والمشاركة فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الأهلي، برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، فندق الإقامة بمدينة جدة فى طريقها إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي، استعدادًا للسفر إلى دولة الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

‎وكان الأهلي قد أنهى مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية بتحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4-2، والتي أقيمت مساء الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويسافر الأهلي من السعودية للإمارات فى السادسة مساء اليوم، السبت، لخوض بطولة السوبر المصري التي يستهلها الأهلي بمواجهة سيراميكا فى السابعة مساء الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة، ويلعب الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر على لقب السوبر المصري يوم 28 ديسمبر الجارى، على أن يلعب الخاسر من المباراتين في نفس اليوم على المركز الثالث والرابع.