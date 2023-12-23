شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يُصعد ثنائى فريق 2003 بالمصرى على هامش معسكر بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، بناشئي الفريق الأخضر لتدعيم صفوف الفريق الأول، وذلك على هامش معسكر بورسعيد، ويدرس جهاز المصري تصعيد عدد من الناشئين خلال الفترة المقبلة.

وصعد علي ماهر ثنائي فريق 2003 بالمصري، إبراهيم ناجي فى مركز قلب الدفاع، ومحمد فوزي جاد فى مركز الظهير الأيمن.

ويغيب مروان حمدي مهاجم المصري عن معسكر الفريق المقام حالياً ببورسعيد، حيث كان النادي قد قرر بيع اللاعب في يناير المقبل، ويواصل مروان حمدي تدريباته الانفرادية بالقاهرة.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثاني فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

ويترقب مسئولو النادي المصري العروض الشتوية لمروان حمدي مهاجم الفريق البورسعيدي، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات النادي والجهاز الفني بقيادة علي ماهر.

ولم تصل النادي المصري أي عروض رسمية لشراء مروان حمدي، حتى الآن، وهو ما يثير قلق إدارة النادي البورسعيدي، خاصة بعد قرار إيقاف اللاعب فى وقت سابق وعدم مشاركته مع الفريق، وهو ما يتنافى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".