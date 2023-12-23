كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بعد برونزية مونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر - وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة إلى زميله بالفريق إمام عاشور، بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخ القلعة الحمراء.

ونشر كهربا صورة مع إمام عاشور، والذي حصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة تحديد المركز الثالث، وعلق قائلا: "صباح الخير يا وش السعد".

حصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزاً مستحقا على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء ،الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .