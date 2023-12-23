تشكيل إيفرتون أمام توتنهام بـ البريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني لـ إيفرتون عن تشكيل الفريق لمواجهة توتنهام، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الخامسة من مساء اليوم، في اللقاء الذي يشهده ملعب توتنهام هوتسبير.

بينما ستُنقل مباراة توتنهام أمام إيفرتون عبر شبكة قنوات “بين سبورتس” القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عدة مواسم.

تشكيل إيفرتون أمام توتنهام

تشكيل إيفرتون أمام توتنهام

ويبحث إيفرتون عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام توتنهام، حيث يُدرك المدير الفني للفريق صعوبة المواجهة، خاصة وأنها تأتي على ملعب السبيرز.

الجدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز الخامس بـ 33 نقطة ، بينما يحل إيفرتون في مركز متذيل بترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يأتي في المركز السادس عشر بـ 16 نقطة.