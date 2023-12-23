مانشستر سيتي يكتب اسمه وسط الكبار في كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - سجل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إنجاز تاريخي بتتويجه بلقب كأس العالم للأندية 2023، بعد تغلبه على فلومينينسي البرازيلي في المباراة التي جرت مساء الجمعة.

وحقق فريق مانشستر سيتي فوز كبير بنتيجة 4-0، على فلومينينسي في المباراة التي جرت على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن نهائي كأس العالم للأندية.

وتمكن الفريق السماوي للعبور للمباراة النهائية، بعد فوزه على أوراوا الياباني بنتيجة 3-0، ليتوج بعدها بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

مانشستر سيتي يسطر اسمه في سجلات التاريخ بكأس العالم للأندية

فاز فريق السيتي بلقب دوري أبطال أوروبا، ليصبح رابع فريق إنجليزي يتوج بتلك البطولة، بعد مانشستر يونايتد في عام 2008 وليفربول في عام 2019 وتشيلسي في عام 2021.

لينفرد بيب جوارديولا المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي، بالأكثر تتويجًا لبطولة كأس العالم للأندية برصيد 4 مرات، متفوقا على المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد.

ووضع جوارديولا بصمته على ثاني أكبر انتصار، في نهائي البطولة بعد 12 سنة، من تحقيقه هذا الإنجاز عندما قاد فريق برشلونة الإسباني، للفوز على نادي سانتوس البرازيلي بنفس النتيجة.

جوارديولا

وسجل جوليان ألفاريز أسرع هدف في تاريخ كأس العالم للأندية، خلال مباراة فريقه أمام فريق فلومينينسي في نهائي مونديال الأندية.

وجاء الهدف بعد بداية المباراة بـ 40 ثانية، كما أنه أول هدف في تاريخ البطولة في الدقيقة الأولى.

وأصبح فيل فودين، لاعب فريق مانشستر سيتي، أول لاعب إنجليزي يسجل في نهائي كأس العالم للأندية، منذ واين روني مع فريق مانشستر يونايتد في عام 2008.

فيل فودين

وانضم مان سيتي إلى قائمة الأندية الفائزة بكأس العالم للأندية، حيث أصبح متساويًا مع ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي وميلان وإنتر ميلان الإيطالية وإنتر ناسيونال وسانتوس البرازيليين.