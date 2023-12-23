منتخب الطائرة الشاطئية يحقق ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة بكينيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب الرجال للكرة الطائرة الشاطئية الفوز اليوم على نظيره منتخب رواندا في ختام منافسات تصفيات المنطقة الخامسة والتي تقام خلال الفترة من 19 وحتى 24 ديسمبر الجاري، في دولة كينيا والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب الأفريقية.

مثل منتخب مصر "ب" كل من يوسف محمد زكي وجورج موريس وخسر بنتيجة 2-0 من منتخب رواندا "أ" في المباراة الأولى ثم نجح منتخب "أ" بمشاركة كل من أحمد عزب وعاطف عادل في تحقيق الفوز على منتخب رواندا "ب" بنتيجة 2-1 ليلجأ الفريقان للمجموعة الذهبية وتفوز مصر بها بنتيجة 15-12.

وكان قد حقق منتخب مصر للرجال الفوز على جميع منتخبات البطولة حيث افتتحها بالفوز على منتخب كينيا صاحب الأرض ثم الفوز على منتخبي أوغندا وبوروندي بالأمس ثم ختام البطولة بالفوز على منتخب رواندا.

وبذلك يحقق منتخب مصر المركز الأول ويؤكد تأهله إلى التصفيات النهائية لدورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب الأفريقية.

يذكر أن منتخب السيدات قد نجح أيضا في التأهل للتصفيات النهائية لدورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب الأفريقية وذلك عقب تحقيق الفوز في جميع المباريات وحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في التصفيات ذاتها.

وتضم قائمة لاعبات المنتخب المصري كلًا من: دعاء الغباشي، مروة مجدي، ندى حمدي، ناريمان ياسر.

بينما تضم قائمة اللاعبين كلًا من: عاطف عادل، أحمد عزب، يوسف زكي، جورج موريس.

ويرافق البعثة المنتخب حكمين، دوليين وهما ياسمين عبد العزيز، ومسعد عطا الله، بالإضافة إلى إبراهيم ثابت إداري للمنتخب.

ويقود المنتخب فنيًا الخبير الإيطالي نيكول أنجولو، والمدربة الفرنسية ميكايلا فورمانكوفا.