المقاولون يهزم إنبي في بطولة الجمهورية لمواليد 2009

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق المقاولون العرب لمواليد 2009 في مواصلة انتصارته بعد تحقيق الفوز على فريق إنبي بنتيجة 1_ 0 في المباراة التي أقيمت على ملاعب المقاولون في بطولة الجمهورية.

أحرز هدف الفوز نور محمد في الدقيقة الاولى من الشوط الثاني، ضمن مباريات دوري بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

تشكيل الجهاز الفني لفريق المقاولون لمواليد 2009:



يقود الفريق المدير الفني الكابتن مجدي درويش ويعاونه مدرب الفريق الكابتن محمد محسن ومدرب حراس المرمى الكابتن بلال ثابت والكابتن كريم مجدي مخطط الأحمال والكابتن سعيد صابر إداري الفريق والكابتن أسلام محمود أخصائي إصابات الملاعب.

في سياق آخر، حققت فرق المقاولون العرب لكرة اليد نتائج مميزة خلال الجولة الماضية من البطولات الجمهورية للفئات السنية المختلفة.

نجح فريق المقاولون العرب مواليد 2006 في تحقيق انتصار هام على تشامبيون الرحاب بنتيجة 44_38 في بطولة الجمهورية.

ويقود تدريب الفريق كابتن كريم فرج، والإداري أحمد مختار ورئيس الجهاز عادل عبد الحليم.

بينما نجح فريق المقاولون العرب لمواليد 2008 لتحقيق الانتصار على نادي تيراتيورن بنتيجة 51_24 في بطولة الجمهورية، بقيادة مدربه تامر مدبولي .

فيما أنتصر فريق اليد لمواليد 2012 على نظيره نادي الزهور بنتيجة 32_30، بقيادة مدربه محمد الصافوري، بينما أنتصر فريقه اليد لمواليد 2013 على نادي هليوبولس بنتيجة ٤٣ – ٣٨، بقيادة مدربه محمد عبد العظيم.

