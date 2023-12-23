ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة والكرة الإنجليزية، صوب أرضية ملعب «أنفيلد» والذي يحتضن مباراة ليفربول ضد أرسنال، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2023/2024.

ويحتل نادي آرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بعد أن لعب 17 مواجهة فاز في 12 وتعادل في 3 وخسر في مباراتين، وسجل لاعبوه 35 هدفا، وتلقت شباكه 15 هدفا.

أما نادي ليفربول وكتيبة المدير الفني يورجن كلوب، فقد خاضت 17 مباراة أيضا، لكنها سجلت 11 انتصارا، وتعادلت في 5 مباريات وخسرت في مباراة واحدة فقط، وسجل لاعبو الريدز 36 هدفا وتلقوا 15 هدفا.

ليفربول فشل في تحقيق الانتصار على أرضه بالجولة السابقة، بعد أن سقط في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام مانشستر يونايتد في قمة الجولة 17، وبعدها تغلب على وست هام يونايتد بخمسة أهداف لهدف في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وستلعب مباريات ذهاب نصف النهائي ما بين 9 أو 10 يناير، بينما الإياب في نفس الشهر خلال يومي 23، 24 ويقود الدولى محمد صلاح منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في يناير المقبل في كوت ديفوار بالتزامن مع إقامة هذه المباريات.

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وأعلنت القرعة عن مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد بين ليفربول وفولهام، بينما يستضيف كرافن كوتيدج مباراة الإياب، وكانت آخر بطولة فاز بها ليفربول من كاس رابطة المحترفين، على حساب تشيلسي في 2021 بركلات الترجيح.

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر آرنولد، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس، إبراهيما كوناتي

وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي، هارفي آليوت، كيرتس جونس

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز

تشكيل أرسنال المتوقع

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: جابريل ماجاليس، ويليام ساليبا، بن وايت، تاكاهيرو تومياسو

وسط الملعب: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، لياندرو تروسارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابريل مارتينيلي، جابريل جيسوس