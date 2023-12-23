فرق المقاولون لليد تحقق نتائج مميزة

ياسر رشاد - القاهرة - حققت فرق المقاولون العرب لكرة اليد نتائج مميزة خلال الجولة الماضية من البطولات الجمهورية للفئات السنية المختلفة.

نجح فريق المقاولون العرب مواليد 2006 في تحقيق انتصار هام على تشامبيون الرحاب بنتيجة 44_38 في بطولة الجمهورية.

ويقود تدريب الفريق كابتن كريم فرج، والإداري أحمد مختار ورئيس الجهاز عادل عبد الحليم.

بينما نجح فريق المقاولون العرب لمواليد 2008 لتحقيق الانتصار على نادي تيراتيورن بنتيجة 51_24 في بطولة الجمهورية، بقيادة مدربه تامر مدبولي .

فيما أنتصر فريق اليد لمواليد 2012 على نظيره نادي الزهور بنتيجة 32_30، بقيادة مدربه محمد الصافوري، بينما أنتصر فريقه اليد لمواليد 2013 على نادي هليوبولس بنتيجة ٤٣ – ٣٨، بقيادة مدربه محمد عبد العظيم.



المقاولون يدك شباك أسوان بسداسية نظيفة

اكتسح فريق المقاولون العرب مواليد 2007 على فريق نادى أسوان بسداسية نظيفة ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

وأحرز أهداف المقاولون، يوسف صابر هدفان ومحمد عبدالله وأحمد تيتو و أحمد خالد وأدهم أحمد هدف لكل منهم فى المباراة التى جمعتهما بملاعب نادي المقاولون ،وجاءت المباراة ضمن مباريات الجولة 16 لبطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

تشكيل الجهاز الفني لفريق المقاولون 2007:

يقود الفريق المدير الفني الكابتن أحمد سعيد ويعاونه المدرب الكابتن رامي سعيد ومدرب حراس المرمى الكابتن سيد جاد ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمد صبري وإداري الفريق الكابتن علاء سعد وأخصائي إصابات الملاعب دكتور فهمي عبد الحميد .



