ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال تويتر في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال تويتر في الدوري الإنجليزي، أعلنت قناة بين سبورت الرياضية القطري عن نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول امام الفريق الأول لكرة القدم بنادي ارسنال الانجليزي في اطار الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لذلك بحث الكثير من عشاق الرياضية عن معلق مباراة ليفربول وإرسنال في الدوري.

ويبحث عشاق كرة القدم حول تفاصيل و معلق مباراة ليفربول وارسنال اليوم التي تقام مساء اليوم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويواجه فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، نظيره أرسنال المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني، على أرضية أنفيلد اليوم السبت، استكمل معنا المقال لتتعرف على باقي تفاصيل المباراة.

نعرض لكم من خلال جريدة الخليج 365 معلق مباراة ليفربول وارسنال اليوم و من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وآرسنال، مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 18 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول، وتذاع مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي، على شبكة قنوات beIN Sports القطرية، الناقلة الحصرية لمسابقة البريميرليج في مصر وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوجد فريق آرسنال في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، وعلى بعد نقطة وحيدة من المركز الثاني فريق ليفربول الذي يملك 38 نقطة، سيعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة الليلة.

وعلى مستوى النتائج، قاد محمد صلاح فريقه نحو تحقيق 8 انتصارات أمام الجانرز في جميع البطولات، بينما تعادل في 3 مباريات وتلقى 4 هزائم.

فى سياق متصل، قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول للتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد اكتساحه لفريق وست هام يونايتد، بخمسة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة للموسم الحالي 2023-24.

يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة ليفربول وارسنال عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

تأكد غياب المصري محمد صلاح نجم ليفربول عن مواجهتي فريقه ضد نظيره فولهام في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كاراباو" بعدما أوقعت قرعة نصف نهائي كأس "كاراباو" الفريقين في مواجهة بعضهما البعض.

ما هو موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

وتقام مباراة ليفربول ضد آرسنال في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، مساء غد السبت 23 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي؟

وتذاع مباراة ليفربول وآرسنال مساء غد السبت في الدوري الإنجليزي عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بتعليق حفيظ دراجي.