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نابولي يعلن تجديد عقد نجمه فيكتور أوسيمين

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي نابولي الإيطالي تجديد عقد نجمه النيجيري فيكتور أوسيمين  بشكل رسمي، لتحصينه من العروض المقدمة له على رأسها المملكة العربية .

أكد نابولي أن أوسيمين  جدد عقده مع النادي الإيطالي لمدة لموسمين إضافيين اي ينتهي في عام 2026.

وكشفت التقارير الصحفية الإيطالية، أن أوسيمين وقع مع نادي نابولي على عقود جديدة مع زيادة راتبه إلى الضعف، ووضعت إدارة النادي شرطا جزائيًا بقيمة تصل إلى 120 أو 130 مليون يورو في العقد الجديد
.
ووضع النادي الإيطالي الشرط الجزائي من أجل ضمان مبلغ مالي كبير يحصل عليه، وسيحق لأي نادي التعاقد مع النيجيري أوسيمين حال دفع قيمة الشرط الجزائي.

ولعب أوسيمين مع نابولي في الموسم الحالي 17 مباراة، استطاع خلالهم تسجيل 8 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

ويحتل فريق أبناء الجنوب المركز الخامس في جدول تريتب ويملك في رصيده 27 نقطة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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