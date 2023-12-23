موراتا وجريزمان يقودان هجوم أتلتيكو مدريد أمام إشبيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لـ أتلتيكو مدريد بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني عن التشكيل الرسمي لمواجهة إشبيلية، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

ويقود الثنائي موراتا وجريزمان هجوم الروخيبلانكوس أمام النادي الأندلسي، في المباراة التي يشهدها ملعب "واندا متروبوليتانو".

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام إشبيلية

حراسة المرمي: أوبلاك.

خط الدفاع: فيتسيل، خيمينيز وازبيليكويتا.

الوسط: ريكيلمي، مولينا، كوكي، دي بول ولينو.

الهجوم: موراتا وجريزمان.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة أتلتيكو مدريد أمام إشبيلية في الخامسة والربع من مساء اليوم، والتي تنقلها شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية.

ويبحث أتلتيكو مدريد عن استعادة نغمة الفوز مرة أخرى، بعد التعادل في المباراة الأخيرة أمام ضيفه خيتافى بنتيجة 3-3 فى المباراة جمعتهما مساء الثلاثاء.

ويحل أتلتيكو مدريد فى المركز الرابع برصيد 35 بجدول ترتيب الدورى الإسباني، بينما يحل إشبيلية في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.