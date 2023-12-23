شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطلب تقريرا مفصلا عن المحترفين ومزدوجى الجنسية بمنتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، تقريرا مفصلا يتضمن بيانات وأرقام عن جميع اللاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية بمعسكر منتخب الشباب بقيادة وائل رياض، المقام حاليا فى القاهرة وحتى الاثنين المقبل.

َويرغب فيتوريا فى جمع معلومات كاملة عن هؤلاء اللاعبين لمعرفة إمكانية الاستفادة من المميزين منهم فى كأس العالم 2026 الذى يعتبر الهدف الأساسي لفيتوريا.