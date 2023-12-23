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فيتوريا يطلب تقريرا مفصلا عن المحترفين ومزدوجى الجنسية بمنتخب الشباب

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القاهرة - سامية سيد - طلب فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، تقريرا مفصلا يتضمن بيانات وأرقام عن جميع اللاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية بمعسكر منتخب الشباب بقيادة وائل رياض، المقام حاليا فى القاهرة وحتى الاثنين المقبل.

 

َويرغب فيتوريا فى جمع معلومات كاملة عن هؤلاء اللاعبين لمعرفة إمكانية الاستفادة من المميزين منهم فى كأس العالم 2026 الذى يعتبر الهدف الأساسي لفيتوريا.

 

وانطلق معسكر منتخب الشباب للاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية بالقاهرة الأربعاء الماضي، وحرص وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب على الترحيب باللاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية وأولياء الأمور قبل انطلاق المعسكر. 

 

ويُقام المعسكر لأول مرة من نوعه، في اطار خطة الجهاز الفني لمنتخب الشباب للبحث والتنقيب عن أفضل العناصر في الداخل والخارج لتدعيم منتخب مصر للشباب الذي يعتبر نواة المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة.

 

ويحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، على متابعة مباريات دورى الجمهورية مواليد 2005 خلال الفترة الماضية ، ويقدم جهاز المنتخب تقريرا لوائل رياض عن جميع الفرق واللاعبين الذين ظهروا بمستوي مميز لضمهم لمعسكرات المنتخب.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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