شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطلب تقريرا مفصلا عن المحترفين ومزدوجى الجنسية بمنتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلب فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، تقريرا مفصلا يتضمن بيانات وأرقام عن جميع اللاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية بمعسكر منتخب الشباب بقيادة وائل رياض، المقام حاليا فى القاهرة وحتى الاثنين المقبل.
َويرغب فيتوريا فى جمع معلومات كاملة عن هؤلاء اللاعبين لمعرفة إمكانية الاستفادة من المميزين منهم فى كأس العالم 2026 الذى يعتبر الهدف الأساسي لفيتوريا.
ويُقام المعسكر لأول مرة من نوعه، في اطار خطة الجهاز الفني لمنتخب الشباب للبحث والتنقيب عن أفضل العناصر في الداخل والخارج لتدعيم منتخب مصر للشباب الذي يعتبر نواة المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة.
ويحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، على متابعة مباريات دورى الجمهورية مواليد 2005 خلال الفترة الماضية ، ويقدم جهاز المنتخب تقريرا لوائل رياض عن جميع الفرق واللاعبين الذين ظهروا بمستوي مميز لضمهم لمعسكرات المنتخب.
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