شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبحث عن أول بطولة فى سباق الفرسان الأربعة بالسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نسخة جديدة على وشك الانطلاق من كأس السوبر المصري، والذي يقام لأول مرة بمشاركة 4 فرق، بعدما كان يقام بين فريقين فقط هما بطل الدوري وبطل الكأس، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشهد النسخة المرتقبة مشاركة كل من النادي الأهلي بطل دوري وكأس الموسم الماضي، وبيراميدز وصيف الدوري والكأس، ومودرن فيوتشر رابع دوري الموسم الماضي، وسيراميكا بطل كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الثانية.

ويعتبر فريق بيراميدز الفريق الوحيد بين الفرسان الأربعة الذي لم يتوج بأي بطولة حتى الآن، حيث سبق لمودرن فيوتشر أن توج بكأس الرابطة فى النسخة الأولى، بينما توج سيراميكا بذات البطولة في نسختها الثانية، بينما يعد النادي الأهلي الأكثر تتويجاً بالبطولات في الكرة المصرية محلياً وأفريقيا.

وجاءت القيمة التسويقية للفرق الأربعة المشاركة فى البطولة بحوالي 72 مليوناً و430 ألف يورو، ما يعادل 246 مليوناً و620 ألف جنيه مصرى.

وتقام أولى مباريات السوبر المصري بين بيراميدز ومودرن فيوتشر فى الثالثة عصر الاثنين، على أن يلتقي النادي الأهلي مع سيراميكا ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

يذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب كأس السوبر المصري، عن النسخة الأخيرة، حيث توج به الفريق الأحمر عقب تغلبه على فريق بيراميدز بهدف دون رد في اللقاء الذى أقيم بينهما على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإمارتية.