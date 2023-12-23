المدرب الفرفوش رزق.. وصلة رقص لكهربا مع كولر احتفالا بالبرونزية (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - نشر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، مقطع فيديو له مع كولر وهما يرقصان فى حافلة الفريق احتفالا بتتويج الاهلى بالبرونزية.

وعلق كهربا على الفيديو الذي نشره على ستوري حسابه بإنستجرام، قائلا: "المدرب الفرفوش رزق".

حصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزاً مستحقا على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء ،الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .