الامارات | "العميد" ينتزع النقاط الثلاث من "الصقور" في آخر دقيقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف النصر فوزا مثيرا من ضيفه فريق الإمارات بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم في الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين. وفاجأ "الصقور" النصر، بتسجيله هدف التقدم والذي جاء عن طريق الإسباني ألكاسير في الدقيقة "45+2"، بعدما كان يلعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 27 بعد طرد لاعبه سالم علي.

وفي الشوط الثاني استطاع النصر أن يخطف الفوز في الدقائق الأخيرة من عُمر المباراة، اذ تمكن جوستافو من أن يُدرك التعادل "88"، وبعد بثماني دقائق تحصل "العميد" على ضربة جزاء، نجح الإيطالي غابياديني أن يُترجمها إلى هدف. ورفع النصر رصيده إلى النقطة 15، وظل "الصقور" بنقاطه الخمس في المركز الأخير.